Путин подписал закон о запрете «наливаек» в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах в так называемых «наливайках». Документ опубликован в среду, 14 февраля, на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет власти регионов РФ правом устанавливать требование о продаже пива, сидра и других слабоалкогольных напитков только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Кроме того, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Кроме того, документ вводит запрет на производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или техническими регламентами.

Напомним, что Госдума окончательно одобрила законопроект 1 февраля. Совет Федерации утвердил документ 7 февраля. По мнению сенаторов, документ позволит упорядочить реализацию алкогольной продукции в местах проживания граждан, минимизировать случаи продажи некачественной продукции в целях защиты их жизни и здоровья. В Совфеде полагают, что закон позволит эффективно решить проблему с так называемыми «наливайками» в многоквартирных домах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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