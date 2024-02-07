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Среда, 7 февраля 2024, 17:05 мск

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Совет Федерации одобрил закон о запрете «наливаек»

Сегодня верхняя палата российского парламента утвердила закон о запрете продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах в так называемых «наливайках».

Документ наделяет региональные власти РФ правом устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Кроме того, законом вводится запрет на производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или техническими регламентами. Также запрещается использование наименования алкогольной продукции, вводящего потребителя в заблуждение относительно вида продукции и её состава.

Как считает Совет Федерации, документ позволит упорядочить реализацию алкогольной продукции в местах проживания граждан, минимизировать случаи продажи некачественной продукции в целях защиты их жизни и здоровья. По мнению сенаторов, закон позволит эффективно решить проблему с так называемыми «наливайками» в многоквартирных домах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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