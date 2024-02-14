Зеленский расширит турне по Европе, чтобы попросить денег

Президент Владимир Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон во время поездки в Европу, чтобы получить помощь, пока в Вашингтоне продолжают обсуждать поддержку Киева. Украинский лидер «удвоит усилия» по убеждению европейских партнеров, пишет New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский будет настаивать на увеличении военной помощи во время визитов в Берлин, Париж и Лондон в рамках турне на этой неделе. Он удваивает дипломатические контакты с Европой в надежде заполнить пустоту, оставленную месяцами американской нерешительности», – говорится в статье.

Зеленский планирует максимально использовать свой визит в Европу на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Хотя Офис президента отказался комментировать запланированное турне в интересах безопасности.

Украинские политики поспешили похвалить и поблагодарить американских сенаторов за одобрение законопроекта о выделении Украине 60 млрд долларов. Но они стараются не говорить лишнего, чтобы не сорвать дальнейшее продвижение инициативы, сообщил собеседник. В Киеве продолжают говорить об опасности России для всей Европы в надежде, что страх пересилит жадность, и Запад поймет, что «инвестиции в борьбу с Россией на Украине в будущем спасут жизни людей».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался выносить на голосование законопроект о выделении помощи иностранным государствам. Он заявил, что куда важнее риск шатдауна в начале марта. Поэтому нижняя палата сосредоточится на согласовании расходов федерального правительства.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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