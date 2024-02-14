«Быстрее надо делать»: Шойгу оценил выполнение гособоронзаказа по ракетным комплексам

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

На предприятии главе военного ведомства продемонстрировали образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба» и комплекс активной защиты «Арена-М».

Как доложил генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин, последний предназначен для защиты от противотанковых средств, сейчас ведется модернизация этого комплекса для защиты от баражирующих дронов. Шойгу потребовал ускорить эту работу. «Быстрее надо делать», – сказал министр.

В ходе рабочего совещании глава Минобороны отметил, что выпускаемые на предприятии высокоточные комплексы вооружения позволяют российским войскам в ходе спецоперации поражать цели противника на большом расстоянии и с высокой точностью. Шойгу поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемую продукцию с учетом опыта ее применения в зоне СВО.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер», и «Кинжал», и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», – подчеркнул министр.

В конце января Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube