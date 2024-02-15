Индонезия разрешила России открыть консульство на Бали

Власти Индонезии разрешили России открыть генконсульство на острове Бали, рассказали в российском посольстве. Стороны прорабатывают детали.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», – приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

На Бали работает почетное консульство РФ. После согласования всех технических моментов на курортном острове откроет двери российское генконсульство.

Только за восемь месяцев 2023 года власти Бали депортировали с острова 59 граждан РФ за нарушение правил получения визы. Участились случаи, когда прибывшие по туристической визе иностранцы занимаются предпринимательством на курортном острове, что строго запрещено.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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