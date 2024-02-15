Москва вынесет на обсуждение Совбеза ООН новый удар ВСУ по Белгороду

Россия вынесет на обсуждение Совета безопасности ООН сегодняшний ракетный удар украинских войск по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В результате обстрела Белгорода, по предварительным данным властей, погибли пять человек, еще 18 человек получили ранения. ВСУ ударили по города из РСЗО «Вампир». Минобороны Росси сообщало, что средствами ПВО уничтожено 14 реактивных снарядов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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