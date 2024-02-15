Власти сообщили о пяти погибших и 18 раненых при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

В результате удара ВСУ по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, и еще 18 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что среди пострадавших – пятеро детей. Машины скорой помощи доставляют раненых в медучреждения.

«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных домовладения и автомобиль, добавил Гладков. На месте работают оперативные службы работают на месте. По словам губернатора, подомовой обход территорий продолжается.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Минобороны России сообщало, что ВСУ ударили по Белгородской области из системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены.

В результате атаки сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находится магазин «Магнит» и аптека. По данным местных пабликов, один из снарядов попал в стадион школы №42.

Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода из РСЗО «Вампир». Кроме того, украинские боевики применили кассетные боеприпасы. Тогда погибли 25 человек, десятки человек получили ранения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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