Число погибших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 6

Число жертв обстрела Белгорода украинскими войсками увеличилось до шести человек, в том числе один ребенок. Последние данные о погибших в Белгороде привел Минздрав России. По данным ведомства, еще 17 человек ранены, среди них четверо детей. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти погибших и 18 раненых при ударе ВСУ по Белгороду.

«В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве заявили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России.

В Белгород по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров, добавили в Минздраве.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Минобороны России сообщало, что ВСУ ударили по Белгородской области из системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены.

В результате атаки серьезно поврежден торговый центр на улице Плеханова, в котором находится магазин «Магнит» и аптека.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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