В Белгороде выписали еще 13 раненных при обстреле ВСУ

Еще 13 раненых во время обстрелов ВСУ белгородцев выписаны из больниц. Под надзором врачей остаются 58 человек, в их числе трое пострадавших 8 января, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день выписаны 13 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается, лекарственные препараты все есть», – сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

10 января белгородские дети начнут отбывать в детские лагеря в Воронежскую и Калужскую области. Детей будут сопровождать белгородские педагоги и медики. По словам губернатора, договоренности об отдыхе для детей есть также с главами Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областей.

Ремонтники продолжают устранять последствия обстрелов с украинской стороны. На 9 января восстановлено почти 2,5 тыс. кв. м окон, осталось отремонтировать еще 1,5 тыс. квадратов. Также идут работы по восстановлению кровли, внутренних помещений.

30 декабря ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела центра Белгорода. Изначально сообщалось о девяти погибших взрослых и одном ребенке. Позже число жертв атаки выросло до 25 человек.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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