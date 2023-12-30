В Белгороде десять человек погибли под обстрелом ВСУ

Девять взрослых и ребенок погибли в результате обстрела Белгорода с украинской стороны. Еще 45 человек были ранены, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали 45 человек, четверо из них – дети. Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города поступила информация о 10 возгораниях», – говорится в сообщении.

Спасатели потушили все пожары, вызванные обстрелом. Пострадавших передали медикам. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики ударили не только по Белгороду, но и нескольким селам в регионе. В поселке Уразово Валуйского городского округа снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждены около 20 частных домов и ЛЭП. В поселке Красное Шебекинского городского округа после попадания снаряда на территорию неработающего аграрного предприятия начался пожар. Аварийные службы уже работают на местах происшествия, пострадавших нет.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух детей при обстреле центра Белгорода.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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