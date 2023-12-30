Три ребенка погибли при обстрелах Белгородской и Брянской областей

Двое детей погибли в результате обстрела Белгорода с украинской стороны. Во время обстрела из РСЗО брянских поселков в Погарском районе также погиб ребенок.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. Есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал всех жителей Белгорода спуститься в убежища, поскольку сохраняется угроза атаки. В городе запущена сирена ракетной опасности.

Гладков уточнил последствия обстрела региона с украинской стороны, произведенного накануне. Повреждены 55 частных домов, одна квартира и 27 автомобилей. Также пробит купол футбольного манежа, повреждены центр досуга, частный детский сад, два здания предприятий. Глава региона заверил, что ремонт социальных объектов начнут в ближайшее время.

Украинские боевики выпустили более 10 снарядов из РСЗО по мирным объектам в селах Кистер и Борщово в Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана», – говорится в блоге губернатора.

В ночь на 30 декабря российская система ПВО сбила 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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