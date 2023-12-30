ПВО сбила 32 украинских БПЛА над центральными областями России

Российские военные пресекли попытку киевского режима массово атаковать территорию России беспилотниками. За ночь сбиты 32 дрона над центральными областями РФ.

«В течение ночи пресечена попытка совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что в результате украинской атаки никто из местных не пострадал. Дроны ВСУ упали под Брянском и в Брянском районе. Оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков и перехваченных беспилотников.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию по пострадавшим в результате массового обстрела областной столицы с украинской стороны. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Губернатор рассказал, что снаряд попал прямо в жилой дом, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

«У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области средней степени тяжести. У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины – контузия», – перечислил Гладков в своем телеграм-канале.

Всех раненых отвезли в больницу, ими занимаются врачи. Также во время обстрела повреждена систем водоснабжения Белгорода, 10 частных домов, два автомобиля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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