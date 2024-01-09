Трое белгородцев попали в реанимацию после обстрела ВСУ

Три жителя Белгорода были ранены в результате ночного обстрела города с украинской стороны. Врачи провели операции, все трое пострадавших находятся в реанимации, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на 9 января система ПВО сбила 10 целей над Белгородом и районом. В результате атаки украинских боевиков три человека были ранены осколками. Женщину ранило в спину, двух мужчин – в торс и руки.

«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Также в одном частном и двух многоквартирных домах выбиты окна, осколки повредили три автомобиля, еще четыре грузовика загорелись на стоянке у предприятия. Утром местные власти и сотрудники экстренных служб проведут подомовой обход для уточнения последствий.

Главы Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областей согласились принять в своих лагерях белгородских детей. Все три недели ребят будут сопровождать белгородские учителя.

Гладков напомнил, что из федерального и регионального бюджетов выделено 1,7 млрд рублей пострадавшим предприятиям в Шебекино. Пять компаний уже получили 850 млн рублей в конце декабря.

Накануне средства ПВО перехватили запущенную ВСУ переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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