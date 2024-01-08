Украинская ракета С-200 перехвачена над Белгородской областью

Средствами ПВО над Белгородской областью в понедельник уничтожена украинская зенитная ракета, сообщило Минобороны России.

Переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200 была перехвачена в 07:00 мск.

Таким образом, российские военные пресекли попытку террористической атаки Киева по объектам на территории России, отметили в военном ведомстве.

Напомним, поздно вечером 4 января силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», пострадали два местных жителя.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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