Украинская ракета С-200 перехвачена над Белгородской областью

Средствами ПВО над Белгородской областью в понедельник уничтожена украинская зенитная ракета, сообщило Минобороны России.
Переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200 была перехвачена в 07:00 мск.
Таким образом, российские военные пресекли попытку террористической атаки Киева по объектам на территории России, отметили в военном ведомстве.
Напомним, поздно вечером 4 января силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», пострадали два местных жителя.
Москва, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»