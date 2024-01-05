Новый обстрел Белгорода: ранены два местных жителя

Минувшей ночью украинские войска устроили новый обстрел Белгорода. Как сообщили в министерстве обороны РФ, около 23.40 мск дежурными средствами ПВО 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, в результате чего пострадали два местных жителя.

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция – удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», – отметил глава региона.

По его словам, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в 1 домовладении повреждена кровля и посечен 1 автомобиль.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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