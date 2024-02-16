В Белом доме упрекнули СМИ за обсуждение умственных способностей Байдена

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс упрекнул прессу за муссирование темы когнитивных способностей президента США Джо Байдена. Чиновник обвинил журналистов в проблемах с памятью, раз они не помнят, сколько выдающегося сделал глава государства.

Бейтс посетовал, что доклад спецпрокурора Роберта Хура вызвал «переоценку ценностей». До этого в Вашингтоне вели робкие пересуды относительно забывчивости президента, но большинство считало «неприличным» открыто сомневаться в его умственных способностях. После публикации доклада критики осмелели.

Чиновник с сарказмом высказался о когнитивных способностях самих журналистов, которые раздувают тему с памятью Байдена, но позабыли, как писали о его достижениях в политике.

«Некоторые представители прессы начали страдать от проблем с памятью. Не могут вспомнить ни одной исторической победы Байдена. Только нападки в связи с возрастом, которые давно устарели», – цитирует Бейтса CNN.

Спецпрокурор Роберт Хур отказался предъявлять Джо Байдену обвинение в неправильном хранении секретных документов в связи с тем, что президент находится в преклонном возрасте и имеет проблемы с памятью. Глава Белого дома дал пресс-конференцию для опровержения выводов Хура. Но во время того же мероприятия перепутал должность главы Египта, назвав его президентом Мексики. Генпрокурор Западной Вирджинии призвал вице-президента США Камалу Харрисс отстранить президента Байдена от управления страной.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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