Нетаньяху отверг международные требования о перемирии в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы мирового сообщества к урегулированию ситуации с палестинцами. Политик заявил, что мир в секторе Газа наступит, только когда Израиль и Палестина договорятся на месте.
По мнению Нетаньяху, признание палестинского государства станет «огромной наградой за беспрецедентный терроризм». Это только помешает достижению мира в регионе.
«Израиль категорически отвергает международные требования касательно постоянного урегулирования с палестинцами. Такая договоренность будет достигнута только путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий», – заявил политик в своем блоге.
В середине января Нетаньяху уже высказывался против создания палестинского государства во время встречи с официальными лицами США. В канцелярии израильского премьера заявили, что время для обсуждения мира придет, когда ЦАХАЛ полностью разгромит движение ХАМАС.
Тель-Авив, Наталья Рязанова
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