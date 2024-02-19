Парламентарии США допустили, что Киев получит помощь в марте

Американские парламентарии допустили, что Палата представителей в марте одобрит выделение Украине помощи на 60 млрд долларов. Законодатели от обеих палат говорили об этом на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Politico.

«Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли союзников, что Палата представителей одобрит помощь уже в марте. Они уверены, что большинство поддержит законопроект. Но политики и чиновники не уверены, как именно эта помощь может повлиять на положение Украины в конфликте», – говорится в статье.

Многие участники конференции сошлись во мнении, что без дополнительной помощи от США киевский режим «проиграет войну». Издание отметило, что настроение мероприятия определяли сомнения, что Белому дому удастся продавить законопроект о помощи Украине. А также риск того, что экс-президент Дональд Трамп сможет сорвать принятие документа. Обеспокоенный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет помощи от США «жизненно важен» для киевского режима.

При этом, большинство западных политиков сомневается, что даже американская поддержка поможет Киеву победить. «Сегодняшний план заключается в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», – заключило издание.

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, оставив законопроект о помощи иностранным государствам без рассмотрения. Этот документ предусматривает поддержку киевского режима на 60 млрд долларов. Однако, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование. Он уверен, что парламентарии должны сосредоточиться на согласовании расходов правительства, чтобы не допустить шатдауна в начале марта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube