Финляндия не станет размещать ядерное оружие США

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не станет размещать у себя американское ядерное оружие. Он напомнил, что вооружения данного типа уже имеются в нескольких государствах внутри НАТО.

«Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия», – сказал премьер в интервью польской газете Rzeczpospolita.

В конце 2023 года Финляндия объявила, что откроет для американских войск 15 военных районов, а некоторые сделает доступными только для партнеров из США. При этом, в соглашении Финляндии и США не оговорено ограничение для ввозимых американскими военными видов оружия. То есть Хельсинки не запретили Вашингтону отправлять на финскую территорию ядерное оружие.

МИД РФ вызвал посла Финляндии в России Антти Хелантеря в связи с подписанием соглашения об оборонном сотрудничестве.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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