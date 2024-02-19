Израиль объявил персоной нон-грата президента Бразилии

Израиль запретил въезд президенту Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силве в связи с его заявлением об израильском геноциде в отношении жителей сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что слова бразильского лидера «не забудут».

Накануне Лула да Силва сравнил действия Израиля с уничтожением евреев фашистской Германией во время Холокоста. «То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, не уникально, то же происходило, когда Гитлер решил уничтожить евреев. Это геноцид», – приводит слова президента Бразилии Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Лула да Силва пересек «красную черту» своими высказываниями. Глава израильского МИД назвал антисемитскими слова бразильского президента.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское заявление. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль сообщаю президенту Луле, что его не будут принимать в Израиле до тех пор, пока он не откажется от своих слов», – цитирует Каца телеканал i24.

В ноябре 2023 года Лула да Силва сравнил действия израильской армии в секторе Газа с атаками боевиков ХАМАС. Он заявил, что ЦАХАЛ «убивают невинных без разбора». В том же тоне высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав Нетаньяху «современным фюрером», чьи действия игнорируются западными странами. Действия израильских военных Эрдоган назвал «равносильным геноциду варварством».

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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