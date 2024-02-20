В Конгрессе предложили уменьшить пакет помощи для Украины

Группа парламентариев из обеих партий представила альтернативный законопроект, включающий помощь для Украины. С ранее озвученных 60 млрд долларов размер поддержки предлагается сократить до 47 млрд, пишет The Hill.

Члены палаты представителей конгресса США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден призвал коллег продолжить работу над законопроектом о выделении помощи иностранным государствам. Они назвали свой проект «Закон о защите границ и демократии» и предложили выделить 47 млрд долларов на нужды Украины, 10 млрд – на поддержку Израиля, 5 млрд – Тайваню и еще 2 млрд для обеспечения работы Центрального командования США на Ближнем Востоке.

«Положение Украины находится под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы, они отступают, открывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупика, в который зашел Конгресс», – говорится в пояснении к законопроекту.

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, оставив законопроект о помощи иностранным государствам без рассмотрения. Спикер палаты заявил, что не намерен выносить документ на голосование, поскольку в парламентариев есть более срочные и важные задачи.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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