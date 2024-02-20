Кремль назвал дату ежегодного обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 29 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства. Объявление опубликовано в разделе анонсов на сайте Кремля.

«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ 29 февраля 2024 года», – говорится в сообщении. Глава государства огласит послание в 16:00 часов по мсковскому времени.

Ранее назывались сроки в период между 23 февраля и 8 марта. Предварительно, президент в ежегодном послании затронет темы специальной военной операции, социально-экономического будущего России. Поскольку 2024 год объявлен Годом семьи, предполагается, что речь коснется и семейных ценностей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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