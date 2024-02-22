Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России

Хабаровский краевой суд в четверг, 22 февраля, признал общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Таким образом, суд удовлетворил соотвествующий иск краевой прокуратуры. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В ведомстве заявили, что движение «Я/Мы Сергей Фургал» под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора Хабаровского края осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит «экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что фактическими целями движения являются «создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем». Для достижения этих целей «распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и др.», – отметили в ведомстве, указав, что участники движения за данные действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, по информации управления Генпрокуратуры по ДФО, участники движения использовали «различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий».

Организация действовала «в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», подчеркнули в ведомстве.

Решение суда о признании экстремистским и запрете движения «Я/Мы Сергей Фургал» вступает в силу немедленно.

Напомним, Московский областной суд в ноябре прошлого года признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств. Приговор суда был вынесен Фургалу в феврале 2023 года. По версии обвинения, Фургал с подельником создал группу для убийства конкурентов своей фирмы по скупке лома черного металла. Нанятые исполнители в одного из конкурентов бросили гранаты, но он выжил, второго застрелили. Также убили одного из свидетелей, чтобы скрыть второе преступление.

Лозунг «Я/Мы Сергей Фургал» использовался во время несанкционированных митингов и шествий в поддержку Фургала, которые проходили в Хабаровске в 2020 году.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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