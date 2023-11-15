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Среда, 15 ноября 2023, 17:23 мск

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Приговор экс-губернатору Хабаровского края вступил в законную силу

Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре такое решение суда. «Сегодня после решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Но у защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться», – сказал юрист.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в октябре 2021 года. По версии обвинения, Фургал с подельником создал группу для убийства конкурентов своей фирмы по скупке лома черного металла. Нанятые исполнители в одного из конкурентов бросили гранаты, но он выжил, второго застрелили. Также убили одного из свидетелей, чтобы скрыть второе преступление. Приговор суда был вынесен Фургалу в феврале 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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