Приговор экс-губернатору Хабаровского края вступил в законную силу

Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре такое решение суда. «Сегодня после решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Но у защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться», – сказал юрист.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в октябре 2021 года. По версии обвинения, Фургал с подельником создал группу для убийства конкурентов своей фирмы по скупке лома черного металла. Нанятые исполнители в одного из конкурентов бросили гранаты, но он выжил, второго застрелили. Также убили одного из свидетелей, чтобы скрыть второе преступление. Приговор суда был вынесен Фургалу в феврале 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»