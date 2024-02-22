Байден снова по-хамски обозвал Путина

Президент США Джо Байден грубо высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. Хозяин Белого дома заявил об угрозе ядерной войны, нависшей над миром по вине «сумасшедших» политиков, передает CNN.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда следует опасаться ядерного конфликта, но угрозой существованию человечества являются климатические изменения», – сказал Байден, выступая перед избирателями в Сан-Франциско.

В марте 2022 года президент Байден оскорбительно высказался о российском лидере, назвав его «военным преступником». Осенью 2023 года Байден заявил, что никогда не окажется на одной стороне с «диктатором Путиным». В Кремле подобные высказывания назвали недопустимыми для риторики главы государства и опасными для российско-американских отношений.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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