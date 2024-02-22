В Кремле назвали оскорбительным для США выпад в адрес Путина

Оскорбительное заявление американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина стало оскорбительным только для самих США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны», – сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Видеозапись разговора опубликована в телеграм-канале Зарубина.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Байден использует поведение в стиле голливудского ковбоя, чтобы угодить избирателям.
Президент Байден грубо высказался в адрес Владимира Путина во время выступления перед избирателями в Сан-Франциско. Хозяин Белого дома заявил, что миру угрожают «сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие».
Москва, Наталья Рязанова
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