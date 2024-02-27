Шойгу назвал потери украинской армии за все время СВО

Потери ВСУ за все время спецоперации составили более 444 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны во вторник.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», – сказал он.

По словам Шойгу, в среднем с начала года ВСУ ежедневно теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства.

Как отметил министр, после краха контрнаступления командование ВСУ безуспешно пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Российские войска «высокоточным оружием уничтожают резервы противника, не позволяют ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишают возможности контратаковать наши позиции, – констатировал глава Минобороны.

Шойгу также заявил, что ВС России после взятия под контроль авдеевского узла обороны продолжают улучшать свое положение на Донецком и Купянском направлениях, «овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ».

По его информации, с начала года российская армия взяла под контроль около 327 квадратных километров территории новых регионов РФ. «За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», – сказал Шойгу.

Министр обороны добавил, что на других направлениях в зоне СВО военные РФ «непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность». В результате решительных и активных действий ВС РФ, указал Шойгу, «снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины».

Глава Минобороны также отметил, что текущее положение ВСУ говорит о «бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции в Киеве заявил о гибели 31 тыс. украинских военных во время конфликта с Россией. В Москве назвали заявление Зеленского «наглой ложью» и манипуляцией, которой не верят даже в его собственной стране.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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