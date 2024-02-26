«Врет, как дышит»: в Москве оценили слова Зеленского о потерях ВСУ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ настолько лживы, что им не верят даже в его собственной стране, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал манипуляцией слова украинского лидера.

«Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врет, как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте. Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине», – сказал Журавлев.

Он отметил, что Киев не называет число раненых, хотя оно чаще всего втрое больше количества убитых. При этом, Зеленский может подтвердить свои слова «фальшивыми бумагами» со списками семей, получивших денежные компенсации за погибших.

«Но даже из украинских источников известно, что средства получает едва ли не каждый десятый, остальных просто обманывают. Еще одно украинское ноу-хау – официально не признавать смерть, для этого тела специально не забирают с поля боя. И бойцы считаются пропавшими без вести», – сказал Журавлев в беседе с РИА Новости.

Мария Захарова подчеркнула, что даже на Украине не верят официальным данным о потерях ВСУ, потому что киевский режим перестал считать за людей собственных граждан.

«То, что Зеленский врёт, понимает каждый гражданин Украины. Раньше президент за людей не считал русскоязычное население Донбасса. Сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины: это не люди, а единицы, на которых можно ещё получить западных денег. Он в разы занизил потери, оставив в рядах ВСУ столько «мёртвых душ», чтобы их финансировали как живых», – отметила Захарова в своем телеграм-канале.

Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил о гибели 31 тыс. украинских военных во время конфликта с Россией. Но еще летом 2023 года Вашингтон оценил потери украинской армии в 70 тыс. человек погибшими, пишет The New York Times. По данным Минобороны РФ, киевский режим лишился 215 тыс. военных в 2023 году. В январе 2024 года ВСУ уже потеряли более 23 тыс. человек убитыми и ранеными.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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