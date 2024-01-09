ВСУ лишились 215 тысяч солдат в 2023 году – Шойгу

Потери украинских войск в 2023 году составили 215 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Несмотря на огромные потери ВСУ Вашингтон продолжает использовать украинцев ради своих амбиций, отметил министр.

«За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», – сказал глава МО РФ на селекторном совещании.

Шойгу заверил, что российские войска продолжат достигать цели СВО, и никакие усилия Запада по накачке киевского режима оружием «не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения». Это только затянет конфликт, предупредил министр.

«США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», – отметил Шойгу.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ намеренно занижает потери. Многих погибших солдат записывают в пропавшие без вести.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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