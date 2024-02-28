Карлсон допустил победу Байдена на выборах только при фальсификации

Президент США Джо Байден сможет остаться в Белом доме на второй срок только путем фальсификации итогов выборов, заявил американский журналист Такер Карлсон. Он назвал шуткой над демократией возможную победу «дряхлого человека» на выборах.

«Он дряхлый. Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир. Дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации», – сказал Карлсон в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом.

Порядка 67% опрошенных американцев считают президента Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок. Более 60% заявили, что умственное состояние не позволит ему продолжить работу в Белом доме.

Генпрокурор Западной Вирджинии призвал признать Джо Байдена неспособным исполнять обязанности президента и отстранить его от управления страной. Член палаты представителей Конгресса США Кен Бак от штата Колорадо поддержал это заявление и анонсировал подачу резолюции с призывом к правительству отстранить нынешнего хозяина Белого дома от должности.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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