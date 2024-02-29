Bild опубликовал «план нападения» России на НАТО

Западные специалисты проработали теоретический план вероятных действий России в случае нападения на страны НАТО. В сценарии четыре фазы, пишет немецкий Bild со ссылкой на представленный парламенту документ.

Авторы плана считают, что первой фазой «агрессии России» станет мощная кампании по дезинформации и атаки хакеров на объекты критической инфраструктуры. Цель этой фазы – расколоть западное общество и подорвать доверие к либеральной демократии.

Предполагается, что на втором этапе российские войска начнут стягиваться к границам НАТО для проведения маневров, на что Запад ответит развертыванием своих сил с другой стороны границы. Авторы сценария ожидают усиление кибератак, которые могут вывести из строя спутники, АЭС и химические предприятия.

На третьем этапе начнется вооруженное противостояние. ФРГ станет одной из целей для российских ударов, говорится в статье. Накал ситуации будет нарастать и приведет к использованию Россией химического и ядерного оружия, считают авторы плана.

Ряд европейских стран призвал своих граждан готовиться к вероятной войне с Россией, которая начнется после того, как Москва победит киевский режим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для кого-нибудь из союзников НАТО. Для сдерживания мнимой российской угрозы он призвал членов блока не отказываться от расширения и регулярно проводит военные маневры.

Москва заявила, что не намерена проявлять агрессию к соседним государствам, если те не будут напрямую угрожать ее безопасности. Французский историк Эммануэль Тодд назвал сумасшедшими всех, кто верит в планы Москвы «захватить весь мир» и указал, что российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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