В Париже призвали к импичменту Макрона за попытку втянуть Францию в войну

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть страну в войну и не может оставаться на своем посту, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал парламент объявить импичмент Макрону.

По мнению Филиппо, Макрон безумен и ненавидит Францию, поскольку рискует развязать Третью мировую войну и втянуть страну в военные действия.

«Национальная петиция к парламентариям, чтобы они наконец начали действовать! Статья 35 конституции, чтобы потребовать голосования по вопросу войны, и статья 68: его импичмент!» – говорится в сообщении политика в его блоге.

Президент Макрон допустил отправку европейских военных на Украину и заявил, что лидеры западных стран уже обсуждают подобный шаг для поддержки киевского режима. Накануне французский лидер объявил о создании в ЕС «коалиции для глубоких ударов», чтобы передать Украине ракеты среднего и дальнего действия.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал безумным авантюризмом заявления Макрона, готового разжечь Третью мировую войну ради сохранения личной власти.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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