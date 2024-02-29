Путин объяснил «вбросы» Запада про ядерное оружие России в космосе

Громкие заявления США о готовности к сотрудничеству с Россией – это демагогия в преддверии выборов. Как и вбросы об опасности размещения Россией ядерного оружия в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как бы Запад ни пытался убедить своих граждан и весь мир, что стремится к переговорам, невозможно не замечать провокации со стороны США и их партнеров. В то же время западные страны открыто заявляют, что намерены нанести нашей стране стратегическое поражение.

«Мы имеем дело с государством, чьи круги стремятся, как они сами говорят, нанести нам стратегическое поражение на поле боя. Звучат голословные обвинения, что мы собираемся разместить оружие в космосе. Это вбросы, это уловка, чтобы навязать переговоры на условиях США», – сказал Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Президент напомнил, что Москва еще в 2008 году подготовила проект договора о запрете на размещение ядерного оружия в космосе. Но Вашингтон до сих пор отказывается от сотрудничества в этой сфере. Путин подчеркнул, что действия США направлены на сохранение видимости гегемонии.

«Они хотят показать, что могут вести с нами разговор там, где им выгодно, а где невыгодно – стремятся нанести поражение. Россия готова обсуждать важные для всей планеты вопросы, но только в едином комплексе, включая соблюдение наших национальных интересов, вопросов, которые прямо влияют на безопасность России», – сказал президент.

Летом 2023 года Великобритания заявила, что Россия и Китай намерены «разграбить Луну, чтобы создать космическое ядерное оружие».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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