Армения решила искать безопасность в ЕС

Армения намерена стать кандидатом в члены Евросоюза для обеспечения собственной безопасности, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, республика выбрала направление «которое обеспечит максимальную безопасность».

«Мы готовы, однозначно. Сегодня демократия, быть демократической страной – это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность – это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой», – цитирует политика «Интерфакс».

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что «по объективным и субъективным причинам» Россия больше не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах. Армения намерена искать нового партнера в области безопасности.

Аналитики отметили, что на постсоветском пространстве все активнее продвигается антироссийская политика. В первую очередь это касается Армении, Молдавии и Казахстана.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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