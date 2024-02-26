Тревожная динамика: постсоветское пространство заражается русофобией

На постсоветском пространстве наблюдается тревожная динамика активизации антироссийской политики, считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью, глава Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО МИД РФ Евгений Минченко. По его оценке, в первую очередь это касается Армении, Молдавии и Казахстана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал на презентации ежегодного рейтинга дружественности коммуникационных режимов постсоветских государств.

В частности, Минченко обратил внимание, что нынешняя политика официального Еревана угрожает не только России, но и самой Армении. «Власти этой страны (Армении) заигрались в такую игру, когда любые свои ошибки, недоработки они списывают на Россию. Вот это постоянное колебание, вбрасывание каких-то идей, потом отскакивание назад, на мой взгляд, очень явно характеризуют эту ситуацию. Конечно, ситуация тревожна не только с точки зрения отношений с Россией, а в целом с точки зрения судьбы Армении. Потому что вот этот стиль, очень напоминающий Льва Давидовича Троцкого образца 1918 года – ни мир, ни война, а армию распустить и с союзниками разругаться – на мой взгляд, это то, что характеризует сейчас [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна», – пояснил Минченко.

Политолог также отметил радикализацию нынешней власти в Молдавии, которая пополнила список недружественных государств на постсоветском пространстве. «В условиях того, что (у Молдавии) граница с Украиной, это тоже создает достаточно серьезную озабоченность. Но будем внимательно наблюдать за выборами ее президента в этом году. Тем более, что мы видим на примере муниципальных выборов, что с уровнем поддержки вот этого радикально антироссийского курса все не так хорошо у властей Молдовы», – отметил он.

По его словам, тревогу вызывает ситуация с Казахстаном. «Если говорить о динамике за эти годы, то она, несомненно, выглядит тревожной. Казахстан в свое время был пионером интеграции на постсоветском пространстве. [Экс-президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев в свое время был главным идеологом евразийской интеграции. И тот факт, что Казахстан сегодня сдвигается вниз по этому показателю, на мой взгляд, достаточно тревожно», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube