Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину должно было стать сигналом для России, но вызвало обратный эффект. Западные страны одна за другой отказались отправлять своих военных на украинскую территорию, обнажив раскол среди союзников, пишет Politico.

«Предложение Макрона было встречено критикой и свистом. По словам сотрудника Елисейского дворца, оно должно было «послать русским сильный стратегический сигнал не делать глупостей». Но оно потерпело полную неудачу, обнажив раскол на Западе и панику по поводу дел на Украине», – говорится в статье.

Издание отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вместо того, чтобы оказать поддержку ближайшему союзнику и соседу, возглавил «группу разъяренных критиков». Берлин в очередной раз призвал Париж наращивать поставки оружия в Киев вместо сомнительных заявлений.

Кремль же получил лишний повод указать на стремление Запада в лице НАТО уничтожить Россию. Эти заявления на фоне разногласий западных союзников Киева заметно влияют на жителей Европы, которые все больше сомневаются в победе Украины и целесообразности ее поддержки. По данным опроса в 12 странах ЕС, только 10% опрошенных верят в победу Украины, а 20% уверены в победе России.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Макрон громкими высказываниями пытается поднять упавшие рейтинги, но может только разжечь Третью мировую войну в попытках сохранить личную власть. Российский сенатор Алексей Пушков усомнился, что говорящие о войне НАТО и России западные политики до конца понимают смысл своих слов.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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