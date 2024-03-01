Глава Пентагона Ллойд Остин вряд ли «до конца» понимает смысл собственных слов о возможной войне НАТО с Россией, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что на Западе наступает отрезвление по отношению к России и ситуации на Украине. Политики и общество начинают осознавать, что Украина не важна для их безопасности, и задумываются, к каким последствиям может привести прямое столкновение с Россией. По мнению Пушкова, к числу этих политиков не относятся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Пентагона Ллойд Остин.

«Это явно не относится ни к Макрону с его якобы «выверенными и продуманными» заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО. Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Накануне Ллойд Остин пригрозил России прямым столкновением с войсками НАТО в случае поражении киевского режима. Президент Макрон ранее сообщил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки венных НАТО на Украину. В ответ на это в Париже потребовали объявить импичмент французскому лидеру.

Французский историк назвал сумасшедшими тех, кто объявил Россию агрессивной и ждет ее нападения на европейские страны. Он напомнил, что оборонная доктрина РФ носит оборонительный характер. Немецкое издание Der Spiegel усомнилось, что конфликт на Украине имеет прямое отношение к безопасности ФРГ и Европы в целом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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