МИД Франции заявил, что французы не будут умирать за Украину

Париж не отправит военных на Украину для участия в конфликте с Россией, заявил глава французского МИД Стефан Сежурне. В России отметили разлад в правящих кругах Франции на фоне заявления президента республики Эммануэля Макрона, допустившего отправку военных НАТО в зону СВО.

«Французы не будут умирать за Украину, мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия. Были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала руководству Франции лучше следить за тем, что намерен говорить лидер страны.

«Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что несогласованность высказываний французской политической элиты явно демонстрирует раскол в руководстве страны.

«Судя по всему, в руководстве Франции раскол. Очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. Фраза главы МИД Франции знаковая. Все страны НАТО должны ответить себе на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?» – посоветовал Пушков в своем блоге.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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