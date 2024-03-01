«Вообще уже осатанели!»: в МИД РФ возмутились отсылкой военачальника ФРГ на опыт Третьего Рейха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аудиозапись обсуждения высокопоставленными немецкими военными планов нанесения ударов по Крымскому мосту.

«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом», – написала Захарова в своем телеграм-канале и возмутилась тем, что немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха. «Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего Рейха! Да они вообще уже осатанели!», – заявила представитель МИД РФ. Она процитировала слова инспектора (командующего) ВВС ФРГ Инго Герхартца в разговоре с высокопоставленными немецкими офицерами от 19 февраля 2024 года: «Мы сейчас ведем войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром «люфтваффе». Расшифровку этого разговора опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян

В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение офицерами бундесвера атаки по России, назвал «снова актуальным» призыв времен Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам».

Он процитировал стихотворение Константина Симонова «Убей его!», написанное в 1942 году и призывающее бороться с немецкими оккупантами. «Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Госдума потребует от немецкого бундестага объяснений по поводу записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов атаки на Крымский мост. Эта тема будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Госдумы, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее сегодня главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали планы нанесения ударов по Крымскому мосту. При этом Симоньян подчеркнула, что в ее распоряжении есть подтверждающая аудиозапись. Позднее она опубликовала текст 40-минутного разговора высокопоставленных представителей бундесвера.

Из расшифровки обсуждения следует, что беседа состоялась 19 февраля 2024 года. В ней участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Немецкие офицеры обсуждали возможность отправки на Украину ракет Taurus и атаки на Крымский мост. Военные допустили передачу Киеву 100 таких ракет в два транша по 50, которые будут готовы к использованию через 8 месяцев. При этом представители бундесвера упомянули британских военных в контексте того, что они могли бы помочь подготовить удары дальнобойными ракетами по России. Из расшифровки разговора вытекает, что военные Великобритании помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow непосредственно на территории Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube