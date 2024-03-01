Госдума отреагировала на планы немецких военных нанести удар по Крымскому мосту

Государственная дума потребует от немецкого бундестага объяснений по поводу записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента, эта тема будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Госдумы.

«Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту – территории Российской Федерации, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьёзного обсуждения и реагирования», – подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы. «Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование», – пояснил он.

Как считает спикер Госдумы, обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения: какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? Понесут ли они наказание? И какое? Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?» – уточнил Володин.

Ранее сегодня главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали планы нанесения ударов по Крымскому мосту. При этом Симоньян подчеркнула, что в ее распоряжении есть подтверждающая аудиозапись.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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