ВС в апелляции отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах

Верховный суд РФ в апелляционной инстанции отказал Борису Надеждину в требовании зарегистрировать его в качестве кандидата на президентских выборах. Постановление ЦИК России оставлено в силе, передает «Интерфакс».

«Определением апелляционной коллегии решение Верховного суда РФ от 21 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

Верховный суд 21 февраля отклонил жалобу Бориса Надеждина и согласился с ЦИК РФ, что претендент на участие в президентских выборах представил недопустимое количество недействительных подписей в подписных листах. По данным Избиркома, из 104 734 подписей достоверными признаны 95 587.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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