ЦИК признала недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина

Центральная избирательная комиссия России признала недействительными 9147 подписей, собранных в поддержку выдвижения Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») на должность президента РФ. Это следует из материалов ЦИК, продемонстрированных зампредседателя комиссии Николаем Булаевым в ходе заседания Центризбиркома.

Недействительные подписи были выявлены среди 60 тысяч подписей, отобранных для проверки рабочей группой ЦИК. Надеждин представил чуть больше необходимого количества подписей – 104 734. Достоверными признаны 95 587.

Кроме того, как сообщил Булаев, в подписях в поддержку выдвиженца было обнаружено 11 подписей умерших людей.

Таким образом, по итогам проверки более 15% из представленных Надеждиным подписей оказались недействительными. Для регистрации кандидатом в президенты РФ доля брака не должна превышать 5%.

Ранее ЦИК перенесла с 7 на 8 февраля заседание по регистрации Бориса Надеждина и председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. В комиссии объяснили свое решение проявлением доброй воли и просьбами кандидатов. До этого рабочая группа ЦИК обнаружила более 15% брака в подписях Надеждина для регистрации кандидатом на пост президента РФ и рекомендовала его не регистрировать.

Ранее сегодня Центризбирком России отказался зарегистрировать Малинковича в качестве кандидата на президентских выборах. Решение принято по итогам проверки подписей в его поддержку.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от «Новых людей» и действующего главу государства Владимира Путина, как самовыдвиженца.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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