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Четверг, 8 февраля 2024, 13:48 мск

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ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах-2024

Центризбирком России отказался регистрировать председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича в качестве кандидата на президентских выборах. Решение принято после проверки подписей в его поддержку.

При проверке подписных листов рабочая группа ЦИК признала недействительными 8979 подписей в поддержку Малинковича, восемь были поставлены от имени умерших людей.

С учетом недействительности 14,965% подписей комиссия засчитала 96 019 подписей в качестве достоверных, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Трансляция заседания ведется на сайте Избиркома.

ЦИК отложила заседание по вопросу регистрации кандидатами выдвиженца от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. Рабочей группе понадобилось больше времени для изучения подписей в поддержку политиков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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