ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах-2024

Центризбирком России отказался регистрировать председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича в качестве кандидата на президентских выборах. Решение принято после проверки подписей в его поддержку.
При проверке подписных листов рабочая группа ЦИК признала недействительными 8979 подписей в поддержку Малинковича, восемь были поставлены от имени умерших людей.
С учетом недействительности 14,965% подписей комиссия засчитала 96 019 подписей в качестве достоверных, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Трансляция заседания ведется на сайте Избиркома.
ЦИК отложила заседание по вопросу регистрации кандидатами выдвиженца от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. Рабочей группе понадобилось больше времени для изучения подписей в поддержку политиков.
Москва, Наталья Рязанова
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