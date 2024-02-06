ЦИК перенесла заседание по регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия России отложила на 8 февраля заседание, на котором будет рассматривать вопрос о регистрации кандидата в президенты России выдвиженца от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина и претендента на президентский пост от «Коммунистов России» Сергея Малинковича. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК. Заседание пройдет в 11:00.

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность Президента России. Установленные законом сроки позволяют нам это сделать», – заявила глава Центризбиркома Элла Панфилова, чьи слова приводятся в сообщении в телеграм-канале комиссии.

Руководитель ЦИК подчеркнула, что Центризбирком «в полной мере обеспечил всем им их права, в том числе процедурные». По ее словам, выдвиженцам были заблаговременно представлены результаты проверки собранных подписей.

«Но, поскольку выявленный экспертами процент недействительных подписей оказался и у Сергея Александровича Малинковича, и у Бориса Борисовича Надеждина довольно существенным – на уровне 14-15%, то и времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше», – продолжила Памфилова. «В данном случае ЦИК России идет им навстречу, даже несмотря на то, что у каждого была возможность, которой команда Малинковича воспользовалась частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем – присутствовать непосредственно все дни в ЦИКе во время проверки их подписей», – указала она.

Накануне рабочая группа ЦИК обнаружила более 15% брака в подписях Надеждина для регистрации кандидатом на пост президента РФ и рекомендовала его не регистрировать. Политик по итогам решения рабочей группы заявил, что намерен обжаловать в суде решение Центризбиркома об отказе в его регистрации. Надо отметить, что, согласно действующему законодательству, для регистрации кандидатов в президенты брак в подписных листах не должен превышать 5%.

Сегодня стало известно, что Надеждин направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на 10 февраля. Он объяснил, что «это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». Политик указал, что вчера три его уполномоченных (больше ЦИК, как отметил выдвиженец, не допустил), за весь рабочий день успели соотнести с подписными листами только примерно 3 тыс. строчек ведомости проверки из 60 тысяч. По его словам, «абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК» даже к утру 7 февраля.

Отказ в регистрации может ожидать также Малинковича, поскольку процент ошибок в его подписях для выдвижения в президенты превышает допустимый. При этом политик заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК, если ему откажут в регистрации кандидатом.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от «Новых людей» и действующего главу государства Владимира Путина, как самовыдвиженца. Решение о регистрации претендентов на пост главы государства Центризбирком должен принять не позднее 10 февраля.

Президентские выборы назначены на 15-17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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