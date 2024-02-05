Надеждин заявил о готовности судиться в случае отказа в регистрации на выборах президента РФ

Рабочая группа Центризбиркома РФ обнаружила более 15% брака в подписях выдвиженца от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина для регистрации кандидатом на пост президента РФ и рекомендовала его не регистрировать. Отказ в регистрации может ожидать также претендента на пост главы государства от «Коммунистов России» Сергея Малинковича.

Надеждин по итогам решения рабочей группы заявил, что намерен обжаловать в суде решение Центризбиркома об отказе в его регистрации. «Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», – подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

Малинкович в свою очередь сообщил РИА «Новости», что, по мнению ЦИК, процент ошибок в его подписях для выдвижения в президенты превышает допустимый. При этом политик заявил, что не будет оспаривать решение Центризбиркома, если ему откажут в регистрации кандидатом.

Предполагается, что вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента РФ будет рассмотрен 7 февраля. По действующему закону, для этого брак в подписных листах не должен превышать 5%.

На сегодняшний день ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от «Новых людей» и действующего главу государства Владимира Путина, как самовыдвиженца.

Решение о регистрации претендентов на пост главы государства Центризбирком должен принять не позднее 10 февраля.

Выборы главы государства назначены на 15 – 17 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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