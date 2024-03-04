Медведев оценил перспективы переговоров с Киевом и назвал Украину Россией

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с нынешней украинской властью невозможны. По его словам, переговоры с новыми руководителями Украины можно будет вести только в случае, если они признают «реалии на земле». Медведев подчеркнул, что Россия «никогда не откажется от своих земель».

«Переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил», – сказал зампред Совбеза РФ, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи (цитата по «Интерфаксу»).

Медведев отметил, что нынешняя украинская власть, выдвигая «дурацкие идеи» в духе «формулы Зеленского», вряд ли сможет вести конструктивные переговоры. «Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то вряд ли. Нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», – сказал политик.

Зампред Совбеза РФ также заявил, что территории по обоим берегам Днепра – это «неотъемлемая часть российских стратегических и исторических границ», поэтому «все попытки насильственно изменить, отрезать по живому, обречены».

Медведев подчеркнул, что государственная пограничная политика России строится на принципе «чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда». По его словам, «так было и так будет». Оппоненты России должны зарубить это себе на носу, добавил он.

Зампред Совбеза РФ также сказал, что «Украина – это, безусловно, Россия», и концепция о том, что Украина – не Россия, о которой в свое время стали говорить украинские руководители, должна навсегда исчезнуть.

Касательно российской специальной военной операции, речь не идет о расширении границ России «методом эффективной оккупации», заявил политик. По его словам, здесь особый случай. Как отметил Медведев, СВО стала «вынужденным ответом» на «русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет».

Напомним, ранее Медведев назвал Одессу и Киев русскими городами, которые должны быть в составе России. По его словам, в настоящее время из нынешней столицы Украины исходит угроза для существования РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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