В Минобороны раскрыли сценарии нападения на Россию

Нападение на Россию может начаться с глобального удара с одновременными массированными ракетно-авиационными атаками. Специалисты проработали возможные сценарии воздушно-наземной и воздушно-морской операций противников, следует из публикации в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

Иностранцы прорабатывают создание «объединенных оперативных формирований» (ООФ) из компактных межвидовых групп войск. Благодаря мобильности новые формирования смогут молниеносно бить по всем сферам противника, включая ВПК и административные точки. В мирное время состав ООФ будет вполовину меньше численности группировок, действующих во время войны.

Специалисты предупредили, что перед нападением противник будет активно использовать провокации, в том числе в информационном поле, проводить военные учения с участием судов, несущих самолеты с крылатыми ракетами. А также усилит разведку вдоль границ с применением БПЛА и стратегических бомбардировщиков.

Ожидается, что уже в 2030 году частыми станут воздушно-космические операции, а позже – космическо-воздушные. Авиацию будут бросать в бой даже раньше подхода основных сил и наносить быстрый глобальный удар параллельно с несколькими массированных ракетно-авиационными атаками.

«Названные факторы расширяют систему угроз РФ в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности РФ, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы (ВКС)», – цитирует статью РИА Новости.

Поэтому важно оснащать российские ВКС новыми и улучшенными авиационными комплексами, включая беспилотники, системами вооружения. Нужно внедрять современные автоматизированные системы управления, совершенствовать разведывательное обеспечение.

Ранее в ФРГ опубликовали теоретический план вероятных действий России в случае нападения на страны НАТО. Сценарий включает четыре фазы, при чем, активные боевые действия предполагаются только с третьей фазы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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