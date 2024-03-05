В Париже заявили о краже в Киеве $16 млрд европейской помощи

Французам пора задуматься, куда уходят их налоги, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик обвинил Киев в краже 16 млрд долларов европейской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные Евросоюзом 16 млрд долларов финансовой помощи так и не дошли до Киева. Эта сумма была собрана для киевского режима еще в 2022 году. Филиппо отметил, что значительная часть выделенной Украине помощи получена ЕС от Франции.

«Ушли 16 млрд долларов! Исчезли! Об этом надо сказать в одной из самых коррумпированных стран мира, и это должно быть произнесено одним из самых коррумпированных институтов в мире (ЕС)», – написал Филиппо в своем блоге.

Политик отметил, что эта сумма весьма помогла бы французским фермерам или улучшила ситуацию со строительством больниц. Он призвал французов задуматься, куда уходят их налоги.

Австрийский депутат Харальд Вилимски назвал Украину «бездонной бочкой» для Евросоюза и напомнил о выговоре Европейской счетной палаты за высокий уровень коррупции. При этом, в конце февраля ЕС утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube