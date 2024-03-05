Замороженные активы РФ могут быть использованы для военной помощи Киеву – Боррель

ЕС рассматривает возможность использования прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе.

По его словам, если страны-члены Евросоюза согласны с тем, что российские активы могут быть использованы для восстановления Украины, то «они могут быть также использованы, чтобы избежать разрушения Украины».

«Это означает – для увеличения военных мощностей или оборонно-технологической базы Украины», – приводит слова Борреля ТАСС.

Дипломат счел «еще одним шагом вперед» потенциальное использование доходов от замороженных активов РФ для поставок и закупок военной помощи для Украины через Европейский фонд мира.

Глава дипломатии ЕС признал нехватку финансирования оборонной промышленности Евросоюза, чтобы производить нужное количество оружия для помощи Украине и потребностей стран Европы.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в ближайшее время Евросоюз легализует использование процентных доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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