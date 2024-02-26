Силуанов: любые действия Запада с активами РФ будут иметь симметричный ответ

В России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», – сказал министр в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни Евросоюз легализует использование процентных доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам фон дер Ляйн, соответствующие юридические шаги будут реализованы уже в ближайшие дни.

Международный валютный фонд ранее предупредил, что желающие использовать замороженные российские активы западные страны должны иметь для этого четкое юридическое основание, иначе у них могут возникнуть проблемы после окончания конфликта на Украине. МИД РФ любые действия с замороженными национальными активами назвал «неприкрытым воровством» и пообещал «адекватный и эффективный» ответ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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